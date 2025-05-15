Миасский завод открыл два участка по выпуску деталей для мостов грузовиков

Автомобильный завод «Урал» в Миассе запустил два производственных участка по выпуску комплектующих для ведущих мостов грузовиков. На линиях будут изготавливать тормозные барабаны, ступицы, чашки и цапфы, сообщает пресс-служба фонда развития промышленности России.

На одном из участков установили автоматизированный комплекс оборудования с числовым программным управлением для механической обработки ступиц и тормозных барабанов. Производственная мощность составит до 120 тыс. и 145 тыс. деталей в год соответственно. Второй участок оснастили современным оборудованием для обработки цапф (опоры для вращающихся элементов моста) и чашек (механизма, распределяющего крутящий момент между колесами). Там планируют выпускать до 55 тыс. комплектующих в год. Изделия будут использоваться и самим автозаводом, и сторонними заказчиками.

Новые линии станут частью импортозамещающего производства ведущих мостов, которое планирует запустить предприятие. Всего завод собирается открыть 11 различных участков. Для выполнения проекта федеральный фонд развития промышленности предоставил «Уралу» несколько льготных займов на общую сумму 7 млрд руб. Финансирование позволит в течение этого года внедрить новые технологии на остальных участках предприятия и запустить производство с января 2026-го.

Виталина Ярховска