Агропредприятия «Продимекса» в Воронежской области преодолели последствия заморозков

На начало второй декады мая агропредприятия «Продимекса» в Воронежской области завершили сев яровых колосовых культур и подсолнечника. На завершающей стадии сейчас посевная сои и сахарной свеклы, рассказали в компании.

Фото: ГК «Продимекс»

Ночные заморозки в конце апреля — начале мая, которые, по данным собственных метеостанций «Продимекс» доходили до -3…-6 градусов, нанесли значительный ущерб: немалая часть посевов сахарной свеклы погибла, а остальные всходы этой культуры получили повреждения, результатом которых стало снижение густоты стояния растений.

После фиксирования ситуации агропредприятия сразу же приступили к пересеву культуры. Благодаря наличию запаса семян сахарной свеклы удалось осуществить пересев в максимально сжатые сроки.

В меньшей степени пострадали посевы зерновых культур — растения живы, но темпы их роста и развития несколько снижены, отмечают специалисты «Продимекс». Хозяйства проводят мониторинг состояния зерновых, при этом прогноз их дальнейшего развития оценивается как благоприятный. Этому способствуют обильные осадки, повсеместно выпавшие в конце первой декады мая.

Несмотря на сложные погодные условия, предприятия полным ходом ведут работы по уходу за посевами. Проводятся гербицидные обработки посевов сахарной свеклы и зерновых культур. Начались работы по подготовке семян озимой пшеницы из переходящего фонда урожая 2024 года.

На сахарных заводах ГК «Продимекс» проводится плановый ремонт перед новым сезоном. На Ольховатском сахарном комбинате началось заполнение мелассой недавно введенного в эксплуатацию резервуара для хранения объемом 25 тыс. куб. м, продолжается переработка сиропа.

Активные весенние заботы не отодвинули в компании на второй план участие в образовательных программах. В начале мая студенты 2-го курса агрономического факультета Воронежского ГАУ посетили Семилукский филиал компании «Продимекс Агро», который входит в ГК «Продимекс». Поездка включала в себя посещение агропредприятия, где ребята познакомились с актуальными работами — внесением удобрений, предпосевной культивацией и севом сои. Специалисты хозяйства поделились с будущими аграриями опытом и раскрыли свои секреты получения высоких результатов. Студенты посетили также Латненский элеватор, где им подробно рассказали о хранении и подработке готовой продукции.