В Перми выставку трофейной техники НАТО перенесут из-за аварии

На 1518-м километре трассы М-5 в Иглинском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ с тралом и легкового автомобиля KIA, сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», фура перевозила из Уфы трофейную технику НАТО, в том числе французский БТР «VAB». Выставка должна была состояться в Перми рядом с ТРК «СпешиLove».

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В краевом минкульте пояснили «Ъ-Прикамье», что выставка техники НАТО переносится по независящим от организаторов причинам. «Сейчас обсуждаются новые возможные сроки проведения, которые будут анонсированы позже»,— подчеркнули в ведомстве.

В апреле «Ъ-Прикамье» сообщал, что выставка трофейной военной техники стран НАТО откроется в Перми на площади у ТРК «Спешилов» 15 мая и будет работать до 25 мая. Экспонаты — военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России. Победителем аукциона на право оказания комплекса услуг по перевозке, погрузке, разгрузке и установке трофейной техники стран НАТО для выставки в Перми признано казанское ООО «Галамаст». При максимальной цене контракта в 4,4 млн руб. компания оценила свои услуги в 1,4 млн руб.