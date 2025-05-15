Актриса Джейми Ли Кёртис: о пластической операции я сразу же пожалела

Выступая на ток-шоу 60 Minutes на канале CBS, актриса и писательница Джейми Ли Кёртис впервые рассказала о своей пластической операции, которую она сделала в 25 лет. Это случилось после съемок фильма «Идеально», в котором она играла в паре с Джоном Траволтой.

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джейми Ли Кёртис

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

По ее словам, во время съемок режиссер отказался снимать ее, сказав что-то неприятное про ее глаза. «Он такой — "сегодня я ее снимать не буду, у нее жуткие мешки под глазами". Как только съемки фильма закончились, я отправилась делать пластику»,— цитирует Джейми Ли Кёртис The Times.

Обладательница премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов» сказала, что этот опыт позднее помог ей стать активным противником пластической хирургии. «О пластической операции я сразу же пожалела. И жалею до сих пор… Я стала, на самом деле, общественным борцом, я говорю женщинам: "Вы прекрасны, и вы идеальны такие, какие есть". Плохо, конечно, я тогда поступила»,— говорит госпожа Кёртис.

В 2021 году она публично заявляла, что косметические операции «стирают поколения красоты, один раз сделаете что-нибудь со своим лицом, и это уже не вернуть назад».

Виктор Буй