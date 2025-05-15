Авербух извинился за высказывания в интервью Собчак

Продюсер и хореограф Илья Авербух записал видеообращение, в котором извинился за высказывания в интервью журналистке Ксении Собчак. В нем он рассказывал о первом впечатлении об актрисе Елизавете Арзамасовой, своей будущей жене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Авербух

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Авербух

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Интервью вышло на YouTube-канале журналистки 12 мая. В нем Илья Авербух рассказывает об участии Елизаветы Арзамасовой в телешоу «Лед и пламень» в 2010 году. Девушке тогда было 15 лет, а хореографу — 37. Госпожа Собчак спросила хореографа, не кажется ли ему странным тот факт, что свою жену он помнит еще ребенком. «15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было»,— ответил господин Авербух.

После выхода интервью ответ хореографа вызвал общественный резонанс в соцсетях. 15 мая господин Авербух выложил в Telegram-канале видеообращение. Свои слова он назвал «безответственной глупостью» и пояснил, что имел в виду личностную зрелость актрисы. «В свои 15 лет Лиза уже была интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели <...> ''У нее все уже было'' — я имел в виду, что у нее уже был большой актерский опыт, большая популярность, большая узнаваемость»,— сказал хореограф.

Он добавил, что их романтические отношения начались спустя много лет, когда они оба были уже взрослыми людьми. Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в 2020 году. У них двое детей.

Полина Мотызлевская