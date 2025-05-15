Дзержинского депутата Михаила Богоявленского задержали в Башкирии

В Башкирии силовики задержали бывших врио гендиректора оборонного завода «Авангард» (входит в ГК «Ростех») Станислава Шевчука и замдиректора по инвестициям и развитию, депутата гордумы Дзержинска (Нижегородская область) Михаила Богоявленского. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты указали в документации, что подрядчик выполнил работы на 50,8 млн руб., однако на самом деле строительство было сорвано по вине компании, а договор расторгнут. Затем руководители завода отказались от получения 50 млн руб. банковской гарантии подрядчика.

Михаила Богоявленского также подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в 2023 году он потребовал от директора коммерческой организации 120 млн руб. за победу на торгах. В итоге с бизнесменом заключили контракты на поставку оборудования для завода на 2 млрд руб. Часть этих денег бизнесмен передал бывшему заместителю руководителя «Авангарда». С конца 2023 года по январь 2025 года Михаил Богоявленский незаконно получил 35 млн руб., сообщили в ФСБ.

Елена Ковалева