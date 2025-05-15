В Ростове стоимость аренды квартиры снизилась на 12,3%

С начала года стоимость съема квартир в Ростове-на-Дону снизилась на 12,3%. Медианная ставка долгосрочной аренды по данным на середину мая составила 30 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, с начала года медианная ставка долгосрочной аренды в Ростове-на-Дону к маю снизилась на 12,3%, при этом сейчас цены выше чем в мае прошлого года на 8,6%.

«Рынок долгосрочной аренды проходит стандартные сезонные циклы. Это относительно невысокий спрос в начале года, рост спроса в марте и апреле, снижение активности в период длинных майских праздников и на время сезона отпусков в первой половине лета. В мае некоторые собственники снижают арендные ставки, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков. Вероятно, тренд на небольшое снижение сохранится до середины июля. Далее тенденция изменится из-за начала горячего сезона — периода наиболее высокого спроса в конце лета и начале осени»,— отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова