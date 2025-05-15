Строительство «Западной хорды» не затронет Кумженскую рощу в Ростове

Строительство «Западной хорды» не затронет «Мемориальный комплекс» в Кумженской роще в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе минтрансе Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам представителей ведомства, в проектной документации разработан отдельный раздел для сохранности объектов культурного наследия регионального значения. Согласно документу, строительство будет вестись на расстоянии от 10 до 180 м. от комплекса, а трассы будут проходить «над Кумженской рощей и существующей инфраструктуры». Дорога также будет оборудована защитными ограждениями и лифтами с лестницами с моста эстакады через реку Мертвый Донец.

Константин Соловьев