В Самаре на проспекте Кирова из-за упавшего на дорогу дерева пострадали два человека

В Самаре большое дерево упало на проезжую часть на пересечении ул. Нагорной и проспекта Кирова. В результате падения пострадали два человека, два транспортных средства получили механические повреждения. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что перекрыто движение по одной из полос проспекта Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение автотранспорта.

Департамент транспорта Самары сообщает, что движение автобусов маршрута №6, 41, 47, 51 осуществляется по ул. Нагорной — ул. Ново-Вокзальной — ул. Ставропольской и далее по маршруту.

Руфия Кутляева