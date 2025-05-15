Хавьер Милей пошел путем Дональда Трампа

Президент Аргентины Хавьер Милей, всегда открыто выражавший восхищение американским лидером Дональдом Трампом, решил пойти по стопам своего кумира в том, что касается миграционной политики. 14 мая он издал указ, заметно ужесточающий правила получения гражданства Аргентины, которая до сих пор гордилась своим гостеприимством по отношению к иностранцам и население которой было сформировано несколькими волнами миграции. Отныне страна будет встречать с распростертыми объятиями лишь материально обеспеченных иностранцев, а тем, кто приезжал в Аргентину за бесплатным лечением и образованием, будет дан от ворот поворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Tomas Cuesta / Reuters Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Новые меры в сфере миграционной политики были представлены пресс-секретарем аргентинского лидера Мануэлем Адорни в среду, 14 мая. «Уже некоторое время у нас действуют правила, которые провоцируют хаос и злоупотребления со стороны многих оппортунистов, которые далеки от того, чтобы приезжать в эту страну честным путем»,— заявил он журналистам.

Положить этому конец Буэнос-Айрес, согласно указу президента Милея, намерен при помощи специальных мер.

Во-первых, отныне для получения гражданства Аргентины от претендентов потребуется два года непрерывного проживания в стране. Альтернативой могут стать лишь «значительные финансовые вложения» в экономику страны (конкретные суммы пока не обнародованы). И даже те иммигранты, которые претендуют лишь на получение вида на жительство, должны будут предъявить доказательства «достаточных средств» вкупе с отсутствием судимости в своих странах.

Во-вторых, указ заметно упрощает процедуру депортации иностранцев, которые въезжают в страну нелегально или совершают мелкие правонарушения, находясь в Аргентине. Ранее отказать во въезде или выслать из страны власти могли только в случае, если иностранец имел на родине судимость сроком от трех лет.

В Аргентине, которая на протяжении многих десятилетий формировалась несколькими волнами миграции и не то чтобы не стыдилась, а, напротив, гордилась такой открытостью, предложенные Хавьером Милеем меры многими были встречены в штыки. И моментально — уже в который раз — вызвали ассоциации с действиями главы Белого дома Дональда Трампа, затеявшего сразу после начала своего второго срока ожесточенную войну с мигрантами. Но соратникам аргентинского лидера, который открыто выражал восхищение нынешним президентом США и его политикой, это даже польстило.

«Пришло время почтить нашу историю и снова сделать Аргентину великой»,— отметил Мануэль Адорни, вторя самому знаменитому лозунгу Дональда Трампа.

Частью этого процесса «возвращения к величию», согласно объявленным мерам, станет также отказ от предоставления иностранцам бесплатного доступа к медицинским услугам в Аргентине, чтобы «гарантировать устойчивость системы здравоохранения».

С 2003 года, согласно закону, принятому тогдашним левым президентом Нестором Киршнером, иностранцам со всего мира был гарантирован бесплатный доступ к образованию и здравоохранению. Благодаря этому страна стала центром медицинского туризма: иностранцы повадились навещать страну, проходить там лечение и возвращаться домой. Однако на фоне программы жесткой экономии, которую Хавьер Милей ввел сразу же после прихода к власти, государственные больницы с трудом справляются с потоком бесплатных пациентов.

Несколько северных провинций страны и Буэнос-Айрес уже начали взимать с иностранцев-нерезидентов плату за доступ к медицинскому обслуживанию. Сейчас эту практику решили распространить на всю страну.

«Начиная с сегодняшнего дня нелегальные мигранты, находящиеся в стране транзитом, и люди с временным видом на жительство должны будут оплачивать услуги здравоохранения. Те, кто приезжает в Аргентину, должны будут представить медицинскую страховку, гарантирующую способность оплатить услуги»,— сообщил пресс-секретарь Милея, заявив, что только в 2024 году государственные больницы потратили около $100 млн на лечение иностранцев.

Наконец, в рамках новой миграционной политики иностранцев было решено не баловать и бесплатным образованием в аргентинских вузах. Впрочем, решение о том, взимать или не взимать плату с зарубежных студентов, пока отдали на откуп самим университетам.

Примечательно, что в отличие от многих стран мира, где правые политики в последние годы стали заметно ужесточать миграционную политику на фоне резкого прироста числа непрошеных гостей, в Аргентине в последние годы не фиксировался особый всплеск миграции. Согласно последней переписи населения, проведенной в 2022 году, в стране с населением 46 млн человек проживало всего 1,93 млн иностранцев, что стало самой низкой долей иммигрантов с тех пор, как их начали учитывать в 1869 году.

Наталия Портякова