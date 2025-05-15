Минздрав: более 60% пациентов с онкологией выявляется на первой и второй стадиях

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 60% случаев онкологии выявляются на первой или второй стадиях. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря профилактическим осмотрам — по программе «Государственные гарантии» врачи ежегодно проводят скрининг более 100 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Проходить медицинские осмотры, я считаю, что это просто крайне необходимо. Они четко регламентированы по объему в зависимости от возраста. <...> Это, конечно, неоспоримое преимущество в лечении и борьбе с этим тяжелым недугом»,— сказал господин Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным Минздрава, в 2023 году онкология была диагностирована у порядка 675 тыс. человек. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, увеличилась на 2,7%: с 56,4% в 2018 году до 57,9% в 2021 году. В сентябре 2024 года господин Мурашко сообщал, что одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями (количество пациентов, умирающих в течение года после постановки диагноза) за прошедшие пять лет снизилась на 18%; более чем на 8% выросла доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более.

Полина Мотызлевская