«Работник имеет право потребовать компенсацию с первого дня задержки выплаты»

С января по март 2025 года задолженность по заработной плате в России превысила 1,4 млрд руб. По данным Росстата, с начала этого года суммарная задолженность по зарплате выросла на 237,6 млн руб., или 19,6% и почти втрое, по сравнению с первым кварталом 2024 года. Рост просроченной задолженности по зарплате связан с отдельными экономическими факторами конкретных предприятий, и пока не является массовым явлением, уверен старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Несмотря на то, что общая сумма задолженности по зарплате выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, она все равно составляет менее 2% от общего месячного фонда заработной платы работников. Это говорит о том, что проблему нельзя назвать глобальной. В целом рынок труда в нашей стране остается стабильным, несмотря на экономические катаклизмы последних лет.

Пик роста количества обращений граждан, связанного с нарушением трудовых прав, в том числе и в отношении невыплаты зарплаты, достиг максимума к 2020 году. Затем он начал планомерно снижаться. Так происходило до 2024 года. Сейчас мы снова видим рост. Но его нельзя назвать значительным в общем объеме.

Сейчас в России хорошо соблюдается трудовое законодательство, ситуацию даже приблизительно нельзя сравнить с той, в которой мы находились в 90-е годы прошлого века, в 2000-е годы. Можно сказать, что сейчас минимальное количество граждан соглашается работать неофициально и минимальное количество компаний предлагают подобные условия, потому что контролировать работодателей стали жестче, а за ведение «черной бухгалтерии», согласно 199 ст. УК РФ, можно получить наказание от штрафа 300 тыс. руб. до реального срока до двух лет лишения свободы.

В данном случае рост просроченной задолженности по зарплате можно связать с отдельными экономическими факторами конкретных предприятий. Говорить о том, что это массовое явление нельзя, исходя из тех же статистических данных. Не стоит забывать, что за последние три года экономическая ситуация в стране очень сильно изменилась.

Несмотря на то, что многие эксперты утверждают, будто пик кризиса уже пройден, это не совсем так. С наиболее ощутимыми последствиями бизнес столкнулся как раз в 2024 году, а не в 2022-м и 2023-м. И в 2025 году тенденция продолжается, потому что не стоит сбрасывать со счетов влияние санкций и продолжающую оставаться напряженной геополитическую ситуацию.

Если гражданину не выплачивают заработную плату, то он имеет право потребовать компенсацию за каждый день задержки в размере 1/150 ставки рефинансирования, приостановить работу на весь срок до момента выплаты всей суммы, уволиться по собственному желанию без предупреждения работодателя.

Согласно Трудовому кодексу, заработная плата должна выплачиваться не реже, чем один раз в 15 дней, конкретная дата устанавливается внутренними правилами, трудовым договором и т. д. Работник имеет право потребовать компенсацию с первого дня задержки выплаты.

Он может и приостановить работу, если задержка – более 15 дней. В этом случае необходимо письменно уведомить работодателя и убедиться, что это уведомление он получил. Иначе действия могут быть расценены как прогул. Уволиться по собственному желанию без предупреждения возможно, если факт невыплаты зарплаты зафиксирован трудовой инспекцией или представителем профсоюза. Работодатель будет обязан расторгнуть трудовой договор с даты, указанной в заявлении сотрудника.

Правда, на практике единственным эффективным способом взыскания задержанной зарплаты является обращение в суд. Жалобы в трудовую инспекцию помогут зафиксировать нарушение, но не помогут гражданину получить свои деньги».