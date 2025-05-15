Астраханский инспектор ДПС пойдет под суд за мошенничество

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении инспектора ДПС ОМВД России по Ахтубинскому району. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в декабре минувшего года фигурант предложил жителю Ахтубинского района решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии за 300 тыс. руб. После получения денег инспектор ДПС не сдержал обещания.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов