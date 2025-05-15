Сезонный поезд Чита — Сочи запустят в середине мая

С 17 мая 2025 года возобновляется курсирование сезонного скорого поезда № 269/270 по маршруту Чита — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

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Поезд будет отправляться из Читы с 17 мая по 30 августа три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. С 2 по 25 сентября частота рейсов уменьшится до двух раз в неделю: по вторникам и четвергам.

Из Адлера поезд начнет курсировать с 23 мая по 5 сентября по понедельникам, средам и пятницам, а с 8 сентября по 1 октября — дважды в неделю: по понедельникам и средам.

Время в пути до Адлера составит 136 часов, до Читы — 138 часов.

Кроме того, с 24 мая по 2 сентября планируется запуск двух беспересадочных вагонов по маршруту Чита — Анапа: один купейный и один плацкартный. Они будут отправляться из Читы в составе поезда №69 Чита — Москва три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте временно изменилось расписание движения пригородных электропоездов. С 12 по 17 мая 2025 года по техническим причинам приостановлено движение части пригородных поездов, из-за чего скорректирован график на направлениях Туапсе — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор и Аэропорт — Лазаревская.

Мария Удовик