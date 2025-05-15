Половина ижевчан поддержали перспективу замены чиновников и депутатов на ИИ

53% ижевчан положительно относятся к перспективе замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом (ИИ), следует из опроса сервиса SuperJob, проведенного после соответствующего высказывания министра цифрового развития России Максута Шадаева. По его мнению, ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство респондентов считает, что ИИ обеспечит защиту информации и сможет объективно анализировать данные. 47% горожан, 13% из которых настроены категорически отрицательно, а 34% — скорее отрицательно, выступают против замены законотворцев ИИ, аргументируя это тем, что технологии пока не готовы заменить человека.

Перспективу внедрения ИИ в госструктуры поддерживают 55% ижевчан, 20% из них однозначно положительно, еще 35% — скорее положительно. При этом 45% горожан относятся к идее отрицательно.

Мужчины данную перспективу одобряют чаще женщин. Возрастная группа 35-45 лет поддерживает идею замены депутатов Госдумы ИИ, в то время как респонденты до 35 лет чаще выступают за предложение цифровизации функций госслужащих.