Задержан экс-глава «Северного водоканала»

Под домашний арест отправлен бывший генеральный директор «Северного водоканала» Станислав Маклаков. В прокуратуре сообщают, что экс-руководитель государственного предприятия обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По версии следствия, в 2022 году был заключен муниципальный контракт на проектирование и реконструкцию улицы Спасской в Угличе с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций. Генподрядчиком стал «Северный водоканал», который заключил договоры с подконтрольными подрядными и субподрядными организациями. На их расчетные счета были перечислены многомиллионные авансовые платежи.

В прокуратуре уточняют, что генподрядчик в лице обвиняемого в 2023 году подписал документы, на основании которых произошло увеличение авансирования работ до 85%. Субподрядчики получили более 83,5 млн руб.

«Фактически работы по договорам надлежащим образом не исполнены, органами строительного надзора не приняты, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде срыва сроков выполнения работ и ввода объекта реконструкции в эксплуатацию, а также причинения ущерба бюджету РФ в размере свыше 34 млн руб.»,— сообщают в прокуратуре.

Уголовное дело расследует полиция.

Согласно данным kartoteka.ru, господин Маклаков занимал пост гендиректора водоканал с 2018 до 2024 года. Теперь «Северный водоканал» называется ГП ЯО «Ярославский областной водоканал», в него входит «Южный водоканал».

Ранее Маклаков возглавлял муниципальное предприятие «Теплоэнергосеть», в 2009-2011 годах исполнял обязанности главы администрации Тутаевского района. В 2016 году, по сообщениям СМИ, он дал сотруднику ФСБ взятку за помощь в назначении на пост главы Переславля-Залесского. Как выяснил суд, Маклакова обманули, на пост мэра был назначен другой человек, а силовику вынесли приговор.

Алла Чижова