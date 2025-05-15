МЧС запустило автоматические выплаты пострадавшим при ЧС

МЧС в тестовом режиме начало выплачивать материальную помощь пострадавшим при ЧС автоматически через портал «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Механизм назначения выплат был протестирован в Приморском крае и Тюменской области, пострадавших от половодья.

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В МЧС пояснили, что пострадавшим через «Госуслуги» направляется уже заполненное заявление на выплату. В нем получатель должен только выбрать способ получения денежных средств.

Выплаты пострадавшим через «Госуслуги» доступны с 2022 года. Все это время для получения выплаты пострадавшие должны были сами подать заявление через портал. В 2024 году было подано около 1,15 млн заявлений, из них 90% — через «Госуслуги».

Полина Мотызлевская