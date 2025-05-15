Сонное царство

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, что такое правильный сон и какие лайфхаки помогут разобраться с бессонницей.

Мы спим все меньше и хуже. Из неприятного, но необходимого знания — нарушение сна не просто подрывает психологическое равновесие, снижая биологический возраст, но и увеличивает стрессовую нагрузку, способствуя развитию хронических заболеваний. Бессонница вызывает нарушение гормонального баланса, что приводит к увеличению выработки кортизола и снижению чувствительности к инсулину (дорога к диабету). Сон важен для восстановления мозга, помогает предотвратить накопление вредных веществ, включая белок бета-амилоид, который связывают с возникновением болезни Альцгеймера. Считается, что около 30% взрослых людей страдают от длительной бессонницы, что существенно влияет на качество их жизни и общий уровень стресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rosiehw Фото: @rosiehw

Поэтому новая программа «Здоровый сон» курорта «Первая Линия» — это не просто приглашение расслабиться, а своя философия на актуальную сейчас тему. Правильный сон тут трактуют как основу и первейший из приоритетов — для всех, кто не только озабочен своим психоэмоциональным состоянием и внешним видом, но и биохакингом, то есть продлением продолжительности и качества жизни. Программа была разработана при участии ведущего сомнолога РФ Романа Вячеславовича Бузунова и основана на научных исследованиях нейробиологии и физиологии сна. Она направлена на выявление и устранение причин нарушения качества сна — это важный и на самом деле инновационный момент. Обычно все борются с последствиями, а почему нет сна — разбираться готовы единицы.

Мария Грудина, основатель курорта «Первая Линия», считает, что сон определяет, насколько вы готовы вкладываться в себя и заботиться о своем здоровье. «Время есть всегда — вопрос в том, на что ты выбираешь его потратить,— говорит она.— Когда-то я прочитала в книге по бизнес-эффективности, что настоящие бизнесмены так погружены в свое дело, что спят пять часов в сутки,— в тот момент мне сразу расхотелось быть эффективным в таком ключе предпринимателем. Классный сон — это ключевой способ восстановления».

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На курорте в рамках программы «Здоровый сон» работают не только с симптомами, но и с причинами нарушений. Это 5–14-дневная система восстановления, основанная на индивидуальной диагностике: компьютерной сомнографии, сомнологическом чек-апе, где оценивается уровень витаминов, гормонов и микроэлементов, которые влияют на качество сна, и доказательных методиках: от дневника сна, инновационной светотерапии и информационного детокса до биоакустической коррекции мозга и коррекции пищевого поведения. В программе есть well-being массажи, нейромедитации, прием нутриентов — все, что помогает войти в фазу глубокого расслабления и начать заново выстраивать цикл сна. Глобальная концепция «Первой Линии» заключается в балансе семи составляющих стратегии здоровья: питания, физической активности, окружающей среды, ментального благополучия, исследований и терапии (включающей водолечение, прием нутриентов, восстановительные процедуры), а также эстетика, социум и культура. Территория курорта площадью 4,5 га окружена хвойным лесом заповедной зоны «Комаровский берег» — помимо прохождения процедур и чекапов, тут всегда можно прогуляться по берегу Финского залива и буквально почувствовать старт режима перезагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курорт «Первая Линия», комната ментального здоровья

Курорт «Первая Линия», комната ментального здоровья



Однако наладить сон — непростая задача. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к качественному сну. «Повысить качество сна за неделю — абсолютно реально. Но важно понимать: мы не говорим о волшебной таблетке и чудесном исцелении, мы говорим о запуске процесса. Краткосрочная программа — это точка входа, возможность прожить какое-то время в желаемом состоянии, когда тело и нервная система вспоминают про качественное восстановление. Лучший путь ко сну — это не усилие, а отпускание контроля,— говорит Мария Грудина.— Ничто так не ухудшает сон, как тревога от того, что ты не можешь заснуть. Даже трекеры рекомендуется использовать только тогда, когда сон уже начал восстанавливаться. Иначе ты просто видишь то, что и так чувствуешь: ты не высыпаешься,— и это только усиливает напряжение».

Программы, направленные на улучшение сна, начинают пользоваться популярностью, возникло отдельное направление Sleep wellness — это новая смысловая категория в системе велнеса, отражающая важный запрос времени: как жить не просто долгую, но и целостную благополучную жизнь.

Итак, что помогает улучшить качество сна: