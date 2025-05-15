Первый центр кризисной помощи начал работу в Северной Осетии

Первое в Северной Осетии отделение кризисной помощи для женщин с детьми, пострадавших от насилия или оказавшихся в трудной ситуации, начало работу в республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального труда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Постояльцам предоставят безопасное убежище, психологическую, социальную и юридическую поддержку»,— следует из сообщения.

Помещение полностью оборудовано для комфортного проживания: установлены кровати для будущих постояльцев, пеленальные столики для младенцев, функционируют кухня, ванная комната и специальное сенсорное пространство.

Отделение рассчитано на одновременное размещение четырех семей. Срок пребывания в центре составляет от 3 до 6 месяцев.

Николай Аксенов