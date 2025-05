Нижегородская инжиниринговая компания в СКФО

Юг России и Северный Кавказ традиционно являются житницей страны и уникальным источником полезных ископаемых для нефтегазовой и химической промышленности. Именно здесь в XIX веке братьями Дубиниными был запущен первый в стране процесс нефтепереработки. Сегодня в регионе работают ведущие гиганты отрасли, обеспечивающие федеральные округа топливом, химией, минеральными удобрениями и другой продукцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикалов Илья Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии, Северо-Кавказского федерального университета, начальник управления оптимизации проектных работ ООО «ННГП» руководитель Центра газохимических технологий, альтернативной энергетики и экологии ООО «ННГП» в городе Ставрополе

В настоящее время в нефтегазовой и химических отраслях невозможно обойтись без развития науки и внедрения передовых средств производства. Мостом между научно-технологическими разработками и производством является инжиниринг. Одной из многочисленных компаний в области оказания инжиниринговых услуг является «молодая нижегородская компания с многолетней историей» — общество с ограниченной ответственностью «Нижегороднефтегазпроект» (ООО «ННГП»).

ООО «ННГП» — активный и перспективно развивающийся участник российского рынка инжиниринговых услуг, объединяющий в себе многолетний опыт крупных инвестиционных проектов и неограниченные возможности развития в интересах ведущих компаний отрасли. Основанное в 2019 году ООО «ННГП», в процессе реструктуризации проектного направления деятельности «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», сохраняет и укрепляет лучшие традиции, сформированные многолетним опытом работы в вертикально интегрированной нефтяной компании. Силами квалифицированного персонала мы выполняем полный комплекс инжиниринговых работ и широкий спектр услуг по проектированию, обоснованию инвестиций, сопровождению поставок высокотехнологичного оборудования, разработке технологий нефтегазопереработки и нефтехимии и программного обеспечения. Мы не понаслышке знаем, какие вызовы ожидают заказчика при реализации крупных инвестиционных проектов в современных условиях. Поэтому своей ключевой задачей мы видим предоставление заказчикам самых эффективных проектных решений, сбалансированных с точки зрения капитальных затрат, наилучших технологий, безопасности и призванных обеспечить строительство объектов в срок. Выполнение этой комплексной задачи возможно только в команде профессионалов, которая сформировалась за многолетнюю историю компании.

Основные области деятельности компании — инжиниринговые услуги для предприятий нефтегазопереработки, нефтегазохимии, химической промышленности.

На сегодняшний день ООО «ННГП» представлено в шести регионах Российской Федерации с общей численностью сотрудников около 600 человек. Компанией открыты обособленные подразделения в городах: Москва, Ставрополь, Казань, Томск, Дзержинск, Пермь с головным офисом в Нижнем Новгороде. Кроме этого, у компании открыто представительство в Китайской Народной Республике, что позволяет оперативно решать вопросы с зарубежными партнерами и контрагентами.

Ключевыми заказчиками и партнерами ООО «ННГП» являются такие компании, как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сибур-Холдинг», ПАО «Татнефть», ООО «ИНК», среди зарубежных компаний следует отметить Haihua Industry Group, DL E&C Co., Ltd, VA TECH WABAG LTD, Sinopec Corp., Xian Lanshen New Material Technology Co. Ltd., Ningbo Co., Ltd. ООО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7» («СС7»).

География выполняемых работ обширна и не привязана к Поволжью Российской Федерации, которое является родиной ООО «ННГП».

Казалось бы, а что общего или что связывает ООО «Нижегороднефтегазпроект» и Северный Кавказ? Ставропольское подразделение ООО «ННГП» в Ставрополе, или, как мы его называем, «Центр газохимических технологий, альтернативной энергетики и экологии», было открыто в марте 2020 года. Изначально это была небольшая группа инженеров в количестве пяти человек, которая за пять лет приросла численностью до 60 квалифицированных специалистов в своем профиле. Основной задачей данного подразделения является выполнение проектно-изыскательских работ для нужд нефтехимического предприятия ООО «Ставролен» в городе Буденновске Ставропольского края. Данное предприятие входит в Группу компаний «ЛУКОЙЛ» и является приоритетным заказчиком и партнером ООО «ННГП». Среди наиболее значимых проектов, в которых принимает участие Ставропольское подразделение, следует выделить проектирование газоперерабатывающей установки (ГПУ-2) для завода ООО «Ставролен». Технические решения, разработанные специалистами ООО «ННГП», позволят компании «ЛУКОЙЛ» более чем вдвое (до 5 млрд кубометров) нарастить объем переработки попутного и природного нефтяного газа с месторождений Северного Каспия в сырье для нефтехимической и химической промышленности.

Также хотелось бы отметить участие ООО «ННГП» как проектной организации в реализации на территории Ставропольского края крупного и социально значимого проекта для региона — строительство компанией ПАО «ЛУКОЙЛ» газохимического комплекса в городе Буденновске. Проект комплекса включает производство востребованных минеральных удобрений — карбамида и аммиака. Комплекс будет перерабатывать более 1 млрд куб. м газа в аммиак и карбамид. Объем выпуска продукции должен составить около 1,75 млн тонн в год (производительность по карбамиду — 5000 тонн/сутки, по аммиаку — 3300 тонн/сутки). Осенью 2024 года торжественно был заложен первый камень под строительство данного объекта. На сегодняшний день проведены инженерные изыскания площадки строительства объекта; ведется выполнение проектных работ ключевых и вспомогательных технологических установок производства. При выполнении работ применяются современные средства проектирования и программного обеспечения. Несмотря на возникшие трудности, с которыми столкнулась компания из-за санкций и ухода с российского рынка разработчиков и поставщиков программного обеспечения (Software), нашей компанией своевременно и планомерно был принят вектор на импортозамещение, и мы безболезненно перешли на российские аналоги программного обеспечения и сегодня прекрасно справляемся с поставленными задачами.

Эффект от СПГ

В общую копилку Ставропольского подразделения ООО «ННГП» следует добавить опыт участия в реализации проектов и развития инфраструктуры, касающейся тематики использования сжиженного природного газа (СПГ). Все мы знаем, что лидерами по производству и использованию СПГ являются США — 1035,3 млрд куб. м (25% мировой добычи природного газа), Россия — 586,4 млрд куб. м, Иран — 251,7 млрд куб. м, Китай — 234,3 млрд куб. м. В 2021 году была проведена предпроектная проработка строительства малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ). Данная проработка была успешно завершена и презентована в министерстве промышленности и энергетики Ставропольского края. Цель данной проработки заключалась в определении возможности развития инфраструктуры производства и потребления сжиженного природного газа (СПГ) на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Оптимальной и отправной точкой в развитии направления сжиженного природного газа может стать нефтехимическое предприятие ООО «Ставролен» в Буденновске, и инвестиции в СПГ могли бы быть очень интересными в части развития газозаправочной инфраструктуры. Более того, это будущее и оптимизация транспортных перевозок. Экономический интерес данного вида топлива — это снижение затрат на 1 км пробега автотранспорта. Кроме того, СПГ интересен как высококонцентрированный источник энергии, который можно доставить в емкости без необходимости строительства газопровода. Проект развития газомоторного топлива на юге России и Северном Кавказе мог бы быть очень интересен потенциальным инвесторам.

Литий из подземных вод, или новая нефть XXI века

Увеличение численности мирового населения, рост спроса на ресурсы и ухудшение качества окружающей среды требуют незамедлительного изучения альтернативных способов производства энергии. Несмотря на то что было проведено множество исследований и разработок для более устойчивого производства энергии из возобновляемых источников, ценных полезных ископаемых и минералов, мир по-прежнему в основном зависит от традиционных источников. Наша планета почти на 71% состоит из воды, а более 80% — это соленые воды. Они называются «рассолами». В рассолах содержится множество ценных минералов. Они распространяются в виде морской воды, соленых озер и подземных вод. Не менее важными являются запасы некоторых ценных полезных ископаемых в Мировом океане, таких как литий, никель, золото, уран, стронций и рубидий, которые еще раз указывают на необходимость разработки экономичных методов извлечения их из высококонцентрированных растворов солей.

Основные движущие силы, которые стоят за исследованиями и разработками в области устойчивого извлечения полезных ископаемых из рассола:

во-первых, растущий спрос на сырье, который требует ускоренной разведки и добычи полезных ископаемых для удовлетворения производственных потребностей. Многочисленные исследования, проведенные международными организациями, предсказывают экспоненциальный спрос на определенные жизненно важные элементы, а следовательно, рост цен в ближайшие десятилетия. Как известно из доклада международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году потребление лития, никеля и графита только в секторе экологически чистой энергетики увеличится почти в четыре раза. Данный рост спроса можно удовлетворить, если изучить альтернативные способы восстановления ресурсов;

второй причиной повышенного интереса к добыче полезных ископаемых из рассола является экологический риск для людей и других живых существ, если использовать традиционные наземные способы добычи минералов. Проведенные исследования показали, что более 900 тыс. тонн токсичных отходов были выброшены горнодобывающими компаниями в водные пути и представляют серьезную опасность для людей. Это означает, что традиционная наземная добыча полезных ископаемых должна быть сведена к минимуму для поддержания более чистой окружающей среды в долгосрочной перспективе. В частности, большие объемы солевых запасов (морские и подземные) на всей планете являются привлекательными ресурсами для извлечения ценных полезных ископаемых. Они потенциально могут удовлетворить рост промышленного спроса при минимальном ухудшении состояния окружающей среды. Природные ресурсы, которые добываются из соленых озер и геотермального рассола, в настоящее время являются основными источниками добычи различных полезных ископаемых. Уже сегодня существуют методы, которые позволяют извлекать различные ценные элементы, такие как литий, кремний, цинк, марганец и другие редкоземельные металлы, из природных рассолов. По крайней мере, несколько исследований в разных странах продемонстрировали значительный экономический потенциал извлечения полезных ископаемых из геотермальных рассолов. Они представляют собой разбавленный раствор этих минералов, требующий обязательной стадии «концентрации», прежде чем его можно будет использовать для извлечения полезных ископаемых.

Фото: пресс-служба ООО «ННГП»

Кроме того, во всем мире наблюдается рост интереса и инвестиций в использование рассола попутно добываемой воды, извлекаемой при добыче нефти и газа, для получения некоторых ценных минералов, которые могут внести положительный вклад в экономику.

Если не учитывать геополитические и социально-экономические факторы, которые варьируются в зависимости от региона, экономическая целесообразность извлечения ценных элементов из рассолов определяется тремя факторами:

Концентрация элементов в рассоле. Объем сбыта, потребность в элементах и их дефицит. Рыночная цена полезных элементов.

В целом чем выше значение этих трех факторов, тем выше экономическая целесообразность извлечения этого элемента из рассола. Среди элементов, которые экономически выгодно извлекать из рассолов, литий имеет первостепенное значение из-за нескольких факторов:

во-первых, запасы лития в природных рассолах оцениваются в 230*109 тонн. При этом пластовые и геотермальные рассолы содержат литий в концентрациях до 100–1000 мг/л, что делает их привлекательным ресурсом для извлечения лития;

во-вторых, ожидается, что коммерческий спрос на литий будет расти в геометрической прогрессии и к 2100 году достигнет около 4,5 млн тонн в год.

Очевидно, что помимо электронной промышленности, а это смартфоны, ноутбуки, планшеты, основным потребителем лития по-прежнему будет автомобильная промышленность. В настоящее время карбонат лития и гидроксид лития являются двумя основными соединениями, которые используются в промышленных масштабах при извлечении лития. Ввиду увеличивающего спроса и стоимости лития требуется уделять больше внимания эффективным методам концентрирования и извлечения лития из существующих природных рассолов.

Учитывая новые тенденции, которые нам диктует современность, мы пристально следим за развитием данного направления, и уже на сегодняшний день специалистами ООО «Нижегороднефтегазпроект» ведутся научно-исследовательские работы по разработке технологии извлечения лития из попутных пластовых вод нефтяных и газовых месторождений и геотермальных источников. Мы добились определенных результатов и заметили проявленный интерес к нам со стороны компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых:

нашей компанией получен патент на способ производства сорбента для выделения лития из попутных и геотермальных подземных вод;

в городе Нижний Новгород нами собрана и ведена в эксплуатацию опытно-промышленная установка извлечения лития из попутных вод, при этом были и уже получены первые положительные результаты — сам металл литий.

Еще советскими учеными на Северном Кавказе были открыты геотермальные источники с высоким содержанием лития. Однако тогда, по неизвестным причинам, дальнейшего развития данные открытия с реализацией способов извлечения лития так и не получили. Сегодня специалисты ООО «ННГП» хотели бы обратить внимание потенциальных инвесторов на то, что в компании имеются технологии по извлечению лития, а также есть полученный ими сорбент, что позволяет транслировать эту технологию в промышленность, не оставляя ее на уровне научного исследования.

Альма-матер инжиниринга на Кавказе

Подразделение ООО «ННГП» в Ставрополе активно взаимодействует с Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ). Руководящий состав подразделения сам является выпускниками этого вуза. На сегодняшний день между компанией и СКФУ заключено соглашение о сотрудничестве и подписан договор о создании базовой кафедры, которая позволяет компании готовить специалистов под свои потребности еще со студенческой скамьи. Мы присматриваем себе в вузе работников еще на этапе поступления абитуриентов и до получения готового выпускника-специалиста ведем с ним работу, в последующем трудоустройстве его в нашу компанию. Кроме этого, действующие сотрудники ООО «ННГП» являются преподавателями университета, который стал своего рода кузницей кадров для компании.

Компанией совместно с СКФУ регулярно организовываются специальные стажировки и практики для студентов, проводятся совместные лабораторные исследования, а также различные конференции и семинары. Стремясь к синергии науки и бизнеса, в настоящее время прорабатываем вопрос о получении совместного гранта на научные исследования в области химии и нефтехимии. Считаем партнерство с СКФУ взаимовыгодным и стратегически важным для нашей компании, так как Альма-матер готовит специалистов, обладающих необходимыми знаниями и способностями, а также готовых реализовывать новые решения и проекты, превращая их в инновации, что таким образом отражается на успехе нашей компании.

Будущее за экологией

В заключение хотим отметить, что Северо-Кавказский регион — это не только житница и здравница России, но и кузница. Уникальная природа, плодородные почвы и агроклиматические условия позволяют производить и обеспечивать регион здоровой и полезной пищей. Наш долг как жителей — способствовать сохранению и улучшению экологии региона.

Проекты, в которых принимает участие наша компания, направлены в том числе и на экологическую составляющую. Технические решения, разрабатываемые специалистами, соответствуют требованиям российских и международных стандартов, что подтверждается наличием у компании сертификата соответствия требованиям стандарту ISO 14001 системы экологического менеджмента.

Воплотив в жизнь технические решения, которые предлагает наша компания потенциальным партнерам и инвесторам, мы внесем значительную лепту в развитие нашего Северо-Кавказского федерального округа. Доверьте проектирование профессионалам!

