В Башкирии задержаны экс-руководители оборонного завода «Авангард»

В Башкирии задержали бывшего врио гендиректора ФКП «Авангард» (входит в ГК «Ростех») Станислава Шевчука. Также задержан замруководителя предприятия по инвестициям и развитию Михаил Богоявленский. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Михаилу Богоявленскому также инкриминируют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Согласно пресс-релизу управления ФСБ по Башкирии (есть у «Ъ»), фигуранты дела включили в документы ложные сведения о выполнении подрядчиком строительно-монтажных работ на 50,8 млн руб. На деле их выполнение было сорвано по вине подрядчика, а договор расторгнут. В результате должностные лица «вопреки интересам службы» отказались от получения предусмотренной договором подряда банковской гарантии подрядчика в 50 млн руб.

ФСБ также утверждает, что Михаил Богоявленский в 2023 году требовал от главы коммерческой организации взятку на сумму 120 млн руб. «за обеспечение незаконных преимуществ при проведении тендеров». По итогам конкурса с бизнесменом заключили контракты на поставку оборудования почти на 2 млрд руб. Коммерсант якобы перечислил часть средств аффилированным лицам, обналичил их и передал экс-замглавы «Авангарда». В итоге с конца 2023 года по январь 2025-го тот незаконно получил 35 млн руб.

По данным РБК, Михаила Богоявленского задержали в Дзержинске.

ФКП «Авангард» было создано в 1991 году. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, выполняет гособоронзаказ по утилизации вооружения и военной техники, выпускает артиллерийский порох. В конце 2022 года по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина 100% акций предприятия передали «Ростеху».