Экс-директора «Курганавтодора» оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Курганский городской суд признал бывшего директора государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Павла Ганина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). С учетом времени его содержания под стражей и домашним арестом размер штрафа уменьшили до 350 тыс. руб. с изначально назначенных 450 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Суд установил, что в ноябре-декабре 2022 года Павел Ганин вступил в сговор с сотрудником «Курганавтодора». Вместе с сообщником он принял и оплатил часть невыполненных или выполненных некачественно работ по ремонту дороги в Половинском районе без фактической проверки. Подрядчик необоснованно получил почти 21 млн руб. из бюджета. Часть денег он вернул во время следствия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павла Ганина и его сообщника задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области в июне прошлого года.

Виталина Ярховска