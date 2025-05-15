В Краснодаре судят группу за организацию нелегальной миграции 70 иностранцев

Следственные органы Краснодара завершили расследование дела десяти участников организованной группы, которые за денежное вознаграждение оформляли фиктивные туристические приглашения иностранцам и организовали незаконный въезд в Россию около 70 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по горлду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, 30-летний иностранец и его знакомая 28-летняя жительница Сочи привлекли к противоправной деятельности восемь граждан России. Сообщники изготавливали фиктивные туристические приглашения для иностранцев, обещая предоставить жилье, медицинское обследование и необходимые документы.

Мигранты перечисляли за эти услуги крупные суммы на счета организаторов. Однако после пересечения границы России злоумышленники прекращали контакты с клиентами, не выполняя обещанных обязательств.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Анна Гречко