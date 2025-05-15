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Сначала года сельхозпроизводство в Карачаево-Черкесии выросло почти на 8%

Производство сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии достигло 8,1 млрд руб. в первом квартале 2025 года, увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольший прирост продемонстрировали сельхозорганизации республики, нарастив объемы производства на 21,1% до 3,2 млрд руб. Личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства показали незначительное увеличение, произведя продукции на 3,5 млрд и 1,4 млрд руб. соответственно.

По конкретным категориям продукции отмечается существенное увеличение производства скота и птицы — на 32,2%, а также рост выпуска яиц на 3,2%. При этом производство молока сократилось на 1,1%.

Николай Аксенов

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