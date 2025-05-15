Гладков: агропредприятия региона получили 1,3 млрд рублей господдержки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 109 сельскохозяйственных предприятий региона получили государственную помощь на 1,3 млрд руб. после обстрелов со стороны ВСУ. Эти средства были выделены из федерального бюджета.

20 февраля 2025 года правительство России направило Белгородской области 2 млрд руб. для компенсации ущерба 109 предприятиям в 14 муниципальных образованиях. До середины июня планируется перечислить оставшиеся 700 млн руб.

«Очень хочется, чтобы полностью весь документооборот соответствовал действующему законодательству. В противном случае возникают обоснованные претензии со стороны правоохранительных органов. Этого допускать не хотелось бы, потому что наши предприятия уже и так настрадались, им оказывается государственная поддержка. Она очень важна для того, чтобы сохранить экономику Белгородской области»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

С начала спецоперации ущерб агропромышленному комплексу Белгородской области составил 4,8 млрд руб. В 2024 году 116 хозяйствующих субъектов уже получили компенсацию на 1,8 млрд руб. В настоящее время потребность в помощи для 117 предприятий региона составляет 3 млрд руб.

Алина Морозова