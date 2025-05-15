Зоотеатр в Анапе прошел соответствие лицензионным требованиям

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели оценку соответствия лицензионным требованиям зоотеатра в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для установления соответствия зоотеатра лицензионным требованиям специалистам понадобилось провести выездную оценку. В соответствии с требованиями Федерального закона России от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» процедура лицензирования предназначена для предпринимателей, деятельность которых связана с содержанием и использованием животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Алена Воробьева