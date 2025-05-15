Парламент Адыгеи инициирует отмену трехлетнего запрета на вывоз риса

Парламентарии Адыгеи предложили отменить ограничения на экспорт риса-сырца, введенные в 2022 году после аварии на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае. По мнению председателя Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимира Нарожного, стоимость сырца на внутреннем рынке снизилась до 27 руб. за кг, что почти равно себестоимости и угрожает планам по увеличению производства, сообщает BFM Кубань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Специалисты поддерживают пересмотр тотального запрета на вывоз риса, указывая на стабилизацию ситуации в отрасли. Внутреннее производство риса в России стабильно превышает 1 млн т при потреблении около 900 тыс. т, что делает экспортные ограничения неактуальными.

Показательна ситуация с рисоводческим хозяйством из Славянского района, которое 12 лет развивало органическое производство по европейским стандартам. По словам директора компании «Чистый рис» Светланы Березовской, предприятие было вынуждено отказаться от органических технологий и резко снизить цены.

«Я сбросила цены до 20 руб. для того, чтобы просто продать рис. Мы начали продавать по 38 руй, а закончили по 20. Это называется на выживаемость»,— отмечает госпожа Березовская.

По словам эксперта, при росте затрат на воду, химикаты и удобрения, цены на рис упали до уровня, с которого начинало предприятие много лет назад. В текущем году компании пришлось потратить около трех миллионов рублей на очистку каналов, которые ей даже не принадлежат.

По мнению Светланы Березовской, без государственной поддержки и рациональной экспортной политики Россия может потерять не только уникальные органические технологии, но и всю рисовую отрасль в ключевых регионах.

Анна Гречко