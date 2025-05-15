В Прикамье мужчина признан виновным в убийстве своего знакомого в 1999 году

Пермский райсуд вынес приговор в отношении местного жителя за преступление, совершенное более 25 лет назад. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Следствием и судом установлено, что в конце августа 1999 года злоумышленник узнал от своего друга, что тот взял в долг у знакомого 40 тыс. руб., но не собирается их отдавать. Когда кредитор стал настоятельно требовать возврата долга, у мужчин возник умысел на его убийство.

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Обманным путем они вывезли свою жертву в Пермский район, где, находясь в автомобиле, накинули ремень безопасности на шею потерпевшего и стали душить. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленники выбросили его тело в канаву. Перед тем как скрыться с места преступления, один из них нанес в область головы потерпевшего удары топором.

Первый фигурант был осужден на совершение этого преступления в 2000 году, вину второго на тот момент доказать не удалось. «Спустя 25 лет благодаря совместным усилиям следователей, следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Пермскому краю удалось получить доказательства причастности к совершению преступления 49-летнего местного жителя. Под тяжестью неопровержимых доказательств подсудимый дал признательные показания»,— сообщает СУ СКР. Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Стоит отметить, что согласно ст. 78 УПК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление составляет 15 лет. При этом если за него предусмотрена ответственность в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, то вопрос о возможности применении сроков давности к лицу решается судом.

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