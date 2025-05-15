Территорию заповедника «Ростовский» увеличат за счет острова Заливной

Территорию заповедника «Ростовский» увеличат за счет включения в его состав острова Заливной. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ростовский» занимает порядка 9,5 тыс. га. и находится на территории Орловского и Ремонтненского районов. Как отмечает источник, заповедник находится в ведении Министерства природы России и решение о расширении «Ростовского» будет приниматься федеральными структурами.

Отмечается также, что заповедник представляет научную ценность как сеть участков степных экосистем долины Западного Маныча с водно-болотными угодьями, организованными с целью сохранения запасов водоплавающих и околоводных птиц, оптимизации их местообитаний в различные сезоны года.

Константин Соловьев