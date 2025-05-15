На Кубани спасатели собрали 161 тысячу замазученного грунта

МЧС России продолжает операцию по очистке побережья Кубани от нефтяных отходов. Работы ведутся вдоль всей береговой линии, особенно активно — на пляжах Анапы и Темрюкского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Краснодарском крае спасатели МЧС обследуют 325 км береговой линии. Уже собрано 161,4 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки. Особое внимание уделяется пляжам Анапы и Темрюкского района. Здесь водолазы совершили более 5,5 тыс. спусков, обследовали свыше 4,8 тыс. кв. м дна и собрали более 381 т нефтесодержащих отходов.

Для подводных работ активно используются телеуправляемые необитаемые аппараты — ими обследовано более 7,4 тыс. кв. м дна. Отмыв мазута от донных отложений производится с применением компрессорных станций, а для подъема и транспортировки отходов задействована самоходная баржа.

По всей акватории Керченского пролива очищено уже почти 502 км берега, собрано свыше 163,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Более 118 тыс. т уже вывезено на временные площадки хранения.

Работы продолжаются также в Крыму и Севастополе, где обследуются 665 км береговой линии. Всего собрано и вывезено более 1,7 тыс. т загрязненного песка и грунта — 885,2 т в Крыму и 849,73 т в Севастополе.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившими мазут — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Авария привела к крупному разливу топлива. Происшествие было признано чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Богдан Кобец