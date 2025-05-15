В Челябинской области выдача потребкредитов сократилась на 57%

В апреле жителям Челябинской области выдали 29,2 тыс. потребительских кредитов. Это на 57,4% меньше, чем в апреле прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили получение 1,2 млн таких банковских продуктов. За год выдача потребительских займов сократилась на 56,7%. Сильнее всего показатель снизился в апреле в Оренбургской (-59,7%) и Саратовской (-59,3%) областях, Ставропольском (-58,8%) и Алтайском (-58,8%) краях, а также в Кемеровской области (-58,6%).

Как отмечают в НБКИ, существенное сокращение выдачи потребительских займов началось со второй половины 2024 года из-за резкого роста банковских ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Однако с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне, что свидетельствует о стабилизации.

Виталина Ярховска