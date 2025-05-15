Захарова: российская делегация готова к серьезной работе в Стамбуле

Российская делегация прибыла в Стамбул, где запланированы переговоры по мирному урегулированию на Украине, и готова к серьезной работе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как это уже было заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры»,— передает ее слова «Интерфакс» с брифинга в Москве.

Госпожа Захарова напомнила, что с инициативой возобновления прямых переговоров выступил президент России Владимир Путин. В воскресенье, 11 мая, он предложил начать переговоры без промедления и предварительных условий.

Российскую делегацию в Стамбуле возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Он уже руководил российской переговорной группой в Стамбуле весной 2022 года.