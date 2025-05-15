Более 1,6 тысячи человек эвакуировали из-за задымления в кстовской школе

Задымление произошло в школе поселка Ждановкий Кстовского округа. Из здания эвакуировали 1,6 тыс. детей и 60 взрослых, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светильник, из-за которого произошло задымление в школе поселка Ждановский

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Светильник, из-за которого произошло задымление в школе поселка Ждановский

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Там уточнили, что произошло короткое замыкание в светильнике на потолке без последующего горения. Сам светильник в результате оплавился на площади 1 кв. м.

На место выезжали 23 спасателя и семь единиц техники. Предварительной причиной произошедшего в МЧС назвали аварийный режим работы светильника.

В областном минобразования добавили, что задымление произошло в помещении столовой.

Галина Шамберина