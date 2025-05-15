В Саратовской области выявлен незаконный сброс сточных вод в реку Щербедина

Росприроднадзор зафиксировал факт незаконного сброса канализационных сточных вод на почву и их попадание в реку Щербедина в р.п. Турки Турковского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездной проверки управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выяснило, что сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков на рельеф местности осуществляется неустановленными лицами на систематической основе. Речь идет о неразграниченной территории р.п. Турки.

Росприроднадзор объявил предостережение администрации Турковского района. От органов местного самоуправления потребовали немедленно прекратить незаконный сброс сточных вод и устранить последствия загрязнения.

Павел Фролов