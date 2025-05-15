В Челябинске суд снова разрешил строительство рядом с городским бором

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск прокуратуры региона о признании незаконным договора аренды земельного участка рядом с челябинским бором и сносе объектов незавершенного строительства. Это уже второе решение суда, вынесенное в пользу ответчиков,— ООО «Абсолют» и комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Прокуратура Челябинской области добивалась признания незаконным договора аренды участка, расположенного рядом с улицей Лесопарковая в районе пересечения с улицей Смирных, до 2011 года входившего в состав памятника природы «Челябинский городской бор». Также надзорное ведомство просило признать самовольной постройкой незавершенное здание с последующим сносом.

Согласно материалам дела, в 2016 году КУИЗО передал участок в аренду в компании «Абсолют» «для строительства спортивно-игровой площадки». Разрешение на строительство было выдано в 2018 году, в 2019-м договор продлен для завершения объекта незавершенного строительства. По данным прокуратуры, на тот момент какие-либо постройки на участке отсутствовали и появились лишь через несколько лет. В 2023 году надзорное ведомство направило иск в суд. В середине 2024 года арбитражный суд региона отказал в удовлетворении требований. Но в декабре прошлого года кассационная инстанция отменила решение и направила дело на новое рассмотрение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе 2023 года региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о возбуждении уголовного дела по факту незаконного отчуждения земельного участка из состава Челябинского городского бора.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до 2024 года 50% уставного капитала ООО «Абсолют» принадлежало председателю Челябинской городской думы Сергею Буякову. До 8 мая этого года совладельцев компании был Арсений Буяков. Сейчас 100% уставного капитала принадлежит Сергею Золотареву.