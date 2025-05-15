«Он хочет сделок, сделок и еще больше сделок»

Первые итоги визита Дональда Трампа на Ближний Восток вызвали оживленную реакцию американских, европейских и ближневосточных СМИ. Обозреватели размышляют над тем, какие изменения в отношениях США и стран региона могут произойти в результате новых встреч и договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Нетаньяху понижен до статуса зрителя в ходе турне Трампа по Ближнему Востоку

Биньямин Нетаньяху давно хвастался, что Дональд Трамп к нему прислушивается. Но, пока президент США совершает турне по Ближнему Востоку на этой неделе, неясно, слушает ли он его до сих пор. У Израиля нет триллиона долларов для инвестиций в США. У саудовцев и катарцев есть.

Приветствуя Сирию, вооружая саудовцев, ведя дела с Ираном и хуситами, Трамп отодвигает на второй план израильские проблемы

Каждый из этих шагов имеет огромные последствия для безопасности Израиля, экономики и повседневного благосостояния его народа. Любое израильское правительство попыталось бы повлиять и изменить быстрые шаги Трампа по заключению сделок с хуситами, сирийцами, саудовцами и иранцами. Но Израиль был в значительной степени маргинализирован. Этой поездкой Трамп резко возвышает страны Персидского залива, и это по определению означает, что в раскладах президента региональное значение Израиля понижено.

Поездка Трампа обнажила резкое преимущество некоторых арабских государств перед Израилем

По сравнению со многими своими соседями Израиль не может предложить много ощутимых финансовых выгод президенту США, чья предпочтительная форма государственного управления — экономическая. Американские президенты от обеих партий давно оказывают Израилю почти безоговорочную поддержку. Но Трамп, как известно, привнес гораздо более трансакционный — и, как утверждают некоторые, коррумпированный — подход к президентству, особенно во время своего второго срока. Он хочет сделок, сделок и еще больше сделок, будь то материальная помощь американскому народу или ему и его семье.

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Саммит Трампа в Эр-Рияде указывает на новый старт для партнерства ССЗ—США

Трудно переоценить значение этой встречи или степень товарищества и подлинной дружбы, которую Трамп выразил лидерам Совета сотрудничества стран Персидского залива. Он не скрывал своего восхищения хозяевами, особенно наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, противопоставляя модель ССЗ (Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива.— “Ъ”) — основанную на содействии миру, стабильности и процветанию — другим моделям, которые процветают на конфликтах и войнах.

Подготовили Евгений Хвостик, Николай Зубов