В КБР более 1,5 тысячи работников легализовали трудовые отношения

С начала 2025 года около 1,5 тыс. человек в Кабардино-Балкарии легализовали трудовые отношения. Соответствующую информацию опубликовал руководитель республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Власти региона продолжают бороться с теневой занятостью, которая лишает сотрудников государственных социальных гарантий, включая оплату отпуска, больничного листа, пособий по беременности, уходу за ребенком, а также пенсионных и страховых медицинских отчислений»,— сообщил глава КБР.

По данным Северо-Кавказстата, численность граждан, занятых в экономике и социальной сфере республики, в первом квартале 2025 года составила почти 434 тыс. человек. Большинство из них трудится в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, а также в сфере общественного питания.

Николай Аксенов