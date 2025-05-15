На пост главы Кунгура претендуют два кандидата

На пост главы Кунгурского округа будут претендовать два кандидата — и.о. главы муниципалитета Сергей Толчин и заместитель начальника управления внутренней политики и общественной безопасности администрации округа Олег Штро. Третий соискатель — замдиректора местного ООО «Ювента» Виталий Елфимов в финал конкурса не прошел. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла сегодня конкурсная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Толчин. Фото: ВК Протон Олег Штро. Фото: Территориальная избирательная комиссия Кунгурского округа. Следующая фотография 1 / 2 Сергей Толчин. Фото: ВК Протон Олег Штро. Фото: Территориальная избирательная комиссия Кунгурского округа.

Напомним, должность главы Кунгурского округа стала вакантной после ухода с нее Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года. Сейчас в округе проводится конкурс на замещение должности главы.

Сергей Толчин в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности биология. В 2005–2006 годах работал в администрации Пермской области, в 2006–2007 годах — в администрации Перми. С 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края. В последнее время работал в АО «Протон-ПМ» и руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звездный». 16 апреля 2025 года назначен заместителем главы администрации Кунгурского округа по развитию территорий. 24 апреля дума Кунгурского округа назначила его и.о. главы муниципалитета.