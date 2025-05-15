Иркутской области и Бурятии выделят 8 млрд рублей на создание объектов ТКО

В 2025 году Иркутская область и Бурятия начнут получать субсидии на создание объектов инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами на Байкальской природной территории. Соответствующее постановление подписано 14 мая, говорится на сайте правительства РФ. Финансирование предусмотрено на ближайшие три года, общая сумма составит 8 млрд руб. «За счет федеральных средств там будут построены современные объекты обработки, утилизации, размещения и обезвреживания отходов, а также перегрузочные станции. Это позволит обеспечить благоприятную ситуацию в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», - указано в документе.

Мероприятия будут финансироваться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в новый национальный проект «Экологическое благополучие».

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя само озеро с островами, водоохранную зону, прилегающие к озеру особо охраняемые природные территории. В Иркутской области в этой зоне расположены 77 муниципалитетов. За год они образуют более 22 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

Лолита Белова