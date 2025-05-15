В Пензенской области отремонтируют насосную станцию в Рощино за 3,1 млн рублей

В селе Рощино Сердобского района Пензенской области капитально отремонтируют насосную станцию за 3,1 млн руб. Соответствующий аукцион завершился на портале госзакупок.

Денежные средства направят из бюджета Пензенской области и сельского бюджета. Подрядчику предстоит провести общестроительные работы, отремонтировать системы водоотведения, канализации и электроснабжения.

Капремонт насосной станции на ул. Победы требуется выполнить до 30 сентября. Заявку на участие в аукционе подал только один подрядчик.

Павел Фролов