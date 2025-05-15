В Набережных Челнах суд приостановил работу кафе «Шаурмен» на 90 дней после того, как у одного из посетителей заведения была выявлена кишечная инфекция. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Проверка, проведенная территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике Татарстан, выявила многочисленные нарушения в деятельности точки общепита.

Среди основных проблем обнаружены:

отсутствие четкой организации технологических процессов приготовления блюд;

несоблюдение правил обработки продуктов и мытья посуды;

отсутствие необходимой маркировки инвентаря и производственных зон;

неудовлетворительное состояние помещений и оборудования;

нарушение правил хранения сырья и готовой продукции;

отсутствие необходимых дезинфекционных средств.

Кроме того, в ходе проверки было изъято 60,2 кг немаркированной пищевой продукции.

Артём Дергунов