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В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя

В Набережных Челнах суд приостановил работу кафе «Шаурмен» на 90 дней после того, как у одного из посетителей заведения была выявлена кишечная инфекция. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя

В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Проверка, проведенная территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике Татарстан, выявила многочисленные нарушения в деятельности точки общепита.

Среди основных проблем обнаружены:

  • отсутствие четкой организации технологических процессов приготовления блюд;
  • несоблюдение правил обработки продуктов и мытья посуды;
  • отсутствие необходимой маркировки инвентаря и производственных зон;
  • неудовлетворительное состояние помещений и оборудования;
  • нарушение правил хранения сырья и готовой продукции;
  • отсутствие необходимых дезинфекционных средств.

Кроме того, в ходе проверки было изъято 60,2 кг немаркированной пищевой продукции.

Артём Дергунов

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