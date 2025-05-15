В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя
В Набережных Челнах суд приостановил работу кафе «Шаурмен» на 90 дней после того, как у одного из посетителей заведения была выявлена кишечная инфекция. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В Челнах суд закрыл кафе на 90 дней из-за кишечной инфекции у посетителя
Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан
Проверка, проведенная территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике Татарстан, выявила многочисленные нарушения в деятельности точки общепита.
Среди основных проблем обнаружены:
- отсутствие четкой организации технологических процессов приготовления блюд;
- несоблюдение правил обработки продуктов и мытья посуды;
- отсутствие необходимой маркировки инвентаря и производственных зон;
- неудовлетворительное состояние помещений и оборудования;
- нарушение правил хранения сырья и готовой продукции;
- отсутствие необходимых дезинфекционных средств.
Кроме того, в ходе проверки было изъято 60,2 кг немаркированной пищевой продукции.