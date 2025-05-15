В Сочи модернизируют теплосети и переведут три котельные на газ

МУП «Сочитеплоэнерго» заменит в Сочи около 5 км тепловых сетей и переведет три котельные на природный газ при подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

МУП «Сочитеплоэнерго» утвердило план ремонтных работ на лето для подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. После окончания отопительного сезона котельные и теплосети перешли на летний режим.

До конца мая запланирован ремонт оборудования в 15 котельных по всему городу. Также в мае намечена перекладка магистрального участка теплотрассы в Адлере, модернизация котельной на улице Санаторной и переход котельной на улице Сибирской с сжиженного газа на природный.

В 2025 году запланированы ремонты оборудования и зданий котельных, насосных станций и центральных тепловых пунктов, а также реконструкция тепловых сетей с проведением испытаний. Предприятие заменит около 5 км теплотрасс, обновит изоляцию на некоторых трубопроводах и установит четыре котла, 13 насосов и шесть теплообменников.

Планируется перевод котельных на улицах Сибирской, Астраханской и в селе Молдовка с твердого и жидкого топлива на природный газ, а также модернизация котельных на улицах Бытха и Санаторной.

В рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края» до начала отопительного сезона будет капитально отремонтировано более 12 км магистральных участков теплотрасс во всех районах курорта.

Сейчас МУП «Сочитеплоэнерго» обслуживает 84 котельные, 18 центральных тепловых пунктов, 20 насосных станций и тепловые сети общей протяженностью 385,2 км.

Мария Удовик