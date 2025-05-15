В Марий Эл задержали группу подростков после избиений иностранцев

В Республике Марий Эл задержана группа подростков, причастных к серии преступлений. В частности, они нападали и избивали иностранцев. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Установлено, что участники группы избивали иностранцев и местного жителя, действуя из хулиганских побуждений и по мотивам национальной ненависти. Кроме того, двое из них вступили в запрещенную террористическую организацию. Согласно данным следствия, по указанию куратора, предположительно находящегося на территории Украины, злоумышленники за 32 тыс. руб. совершили поджог автомобиля с патриотической символикой в деревне Рябинка Медведевского района, облив его горючей жидкостью.

Общий ущерб от их действий составил не менее 550 тыс. руб.

Двоих фигурантов заключили под стражу, еще двое оказались под домашним арестом.

Артём Дергунов