В Марий Эл задержали группу подростков после избиений иностранцев
В Республике Марий Эл задержана группа подростков, причастных к серии преступлений. В частности, они нападали и избивали иностранцев. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Установлено, что участники группы избивали иностранцев и местного жителя, действуя из хулиганских побуждений и по мотивам национальной ненависти. Кроме того, двое из них вступили в запрещенную террористическую организацию. Согласно данным следствия, по указанию куратора, предположительно находящегося на территории Украины, злоумышленники за 32 тыс. руб. совершили поджог автомобиля с патриотической символикой в деревне Рябинка Медведевского района, облив его горючей жидкостью.
Общий ущерб от их действий составил не менее 550 тыс. руб.
Двоих фигурантов заключили под стражу, еще двое оказались под домашним арестом.