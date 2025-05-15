В Ярославле планируют две новые улицы

В Ярославле в Дзержинском и Заволжском районах планируют создать две магистральные улицы. Соответствующие постановления подписал мэр Артем Молчанов.

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Документом от 13 мая постановляется подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги ул. Долецкого. Она появится на участке от Бабича до Большой Норской. Ее ориентировочная протяженность 1,5 км.

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Фото: Приложение к постановлению Долецкого

Фото: Приложение к постановлению

Постановлением от 14 мая назначены общественные обсуждения по уже готовым проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги ул. Яковлевской. Участок от проспекта Авиаторов до 4-й Яковлевской будет магистральной улицей районного значения, от 4-й Яковлевской до Серго Орджоникидзе — улицей местного значения. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 0,670 км, планируется размещение двух остановочных комплексов. Общественные обсуждения пройдут с 22 по 29 мая.

Алла Чижова