До конца года в КБР отремонтируют около 100 км региональных дорог
Власти Кабардино-Балкарии в 2025 году обновят около 100 км региональных дорог и приступят к строительству кольцевой автодороги вокруг Нальчика. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков по итогам встречи с руководителем Минтранса республики Асланом Дышековым.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Среди крупных объектов, намеченных к ремонту, значится участок в 6,5 км на трассе «Новопавловск — Прохладный — Моздок», включенной в опорную сеть России. Также планируется обновить 12,7 км трассы «Черная Речка — Благовещенка» и часть дороги «Малка — Ингушли», где расположены основные социальные учреждения.
В планах также завершение реконструкции дороги «Чегем-2 — Булунгу». По итогам работ в нормативное состояние приведут более 64 км горных дорог. Уже восстановлено 12,6 км полотна, отремонтированы пять мостов и участок дороги до Чегемских водопадов. В этом году продолжится реконструкция еще 25 км дороги с обновлением девяти мостовых сооружений.