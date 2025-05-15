Задержаны бывший первый проректор ТГАСУ и его сын за хищение 8,5 млн рублей

В Томске задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета и его сын. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в 2018 году фигурант дела по предварительной договоренности с сыном трудоустроил в ТГАСУ местного жителя, который фактически там не работал. С декабря 2018-го по сентябрь 2022 года, считают правоохранители, подозреваемые похитили более 8,5 млн руб., присваивая себе зарплату фиктивного сотрудника.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Александра Стрелкова