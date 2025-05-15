В Пензенской области отремонтируют 6,7 км дороги за 64,6 млн рублей

В Пензенской области хотят отремонтировать автодорогу, которая соединяет областной центр с селами Кондоль и Урлейка, за 64,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Денежные средства на эти цели выделят из бюджета Кондольского сельсовета. Планируется привести в порядок участок протяженностью 6,7 км.

На время проведения работ (до осени 2028 года) движение транспорта ограничивать не станут. Об итогах аукциона станет известно 27 мая. Работы проведут в несколько этапов.

Павел Фролов