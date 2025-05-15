В Ростовской области растет спрос на строительство частных жилых домов

С началом дачного сезона в Ростовской области начал расти спрос на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова передает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Дома строят в том числе за счет ипотеки, отметил господин Усачев. По его словам, средний возраст клиента, оформляющего ипотеку на строительство частного дома, составляет 35 лет. «Большинство заемщиков — семейные люди: более половины воспитывают одного ребенка, а треть — двоих детей. Во многом семьям помогают государственные и региональные меры поддержки, такие как семейная и ИТ-ипотека, использование материнского капитала, а также субсидии от регионального правительства»,— отмечает Антон Усачев.

По данным сервиса «Домклик», приведенным в сообщении пресс-службы Сбера, средняя стоимость загородного дома в Ростовской области в мае 2025 года составила 7,6 млн руб. при площади до 116 м. Эксперты сервиса отмечают, что самыми привлекательными для покупки дач и домов являются районы Ростовской области, расположенные в пределах 100 км от Ростова-на-Дону.

Мария Иванова