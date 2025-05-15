«Идеальный мир за один день не построить»

Есть сделка на $1 трлн, контракт подписан между США и Катаром в рамках визита в регион Дональда Трампа. Речь идет о масштабном экономическом сотрудничестве по многим направлениям. Между тем большое турне главы Белого дома все чаще вызывает обеспокоенность в Израиле. В частности, в вопросе поставок арабским монархиям современных вооружений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп подтверждает тезис о своей непредсказуемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп продолжает роскошное и увлекательное турне по Ближнему Востоку. Действо напоминает сказку из «Тысячи и одной ночи». Дружественные арабские государства не скупятся на комплименты и щедрые подарки, они это умеют. Очередная остановка — Катар. Эмир Тамим бен Хамад аль-Тани принимает высокого гостя в Старом дворце Амири. Интерьеры содержат элементы из чистого золота. Его превосходительство называет 47-го президента США «человеком мира». Один за другим подписываются миллиардные контракты. И вот уже есть $1 трл.

Ближневосточным монархам нужны западные технологии, политическая поддержка и желательно побольше оружия. В обмен они готовы инвестировать столько, сколько нужно, чтобы сделать Америку снова великой. Трамп готов на многое, дабы построить новый Ближний Восток. Обещает снять санкции с Сирии. Новый лидер страны Ахмед аш-Шараа — вчерашний террорист, а теперь хороший парень. Дамаск ликует.

Между тем тот же Катар имеет в свободном мире не совсем однозначную репутацию. Он дружит со всеми: и с Трампом и, скажем, с Ираном, и с его союзниками. Не скрывает претензий на региональное лидерство. И, собственно, аш-Шараа — не все верят в его мгновенное перерождение, переход на светлую сторону. Можно ли расширять поставки современных вооружений в такой взрывоопасный бурлящий котел? Сложный вопрос. И вот главный вроде бы союзник США в регионе — Израиль — пребывает в легком шоке. Примечательный момент: пока Трамп слушал здравицы в свою честь в Саудовской Аравии, хуситы, с которыми он давеча неожиданно для всех помирился, запустили ракету в направлении еврейского государства как раз через саудовскую пустыню.

Глава Белого дома объясняет свои решения следующим образом: все, что я делаю — во благо. Мол, все от этого выиграют, не перечьте — соглашайтесь и радуйтесь. Однако отделаться от тревожных мыслей все равно не получается. Но вернемся в наши края. Трамп не забывает и по Украину, и про великий день, который вот-вот наступит. Постоянно делает соответствующие заявления, но прорыва почему-то до сих пор нет. То он едет в Стамбул на переговоры, то график не позволяет. То вводит антироссийские санкции, то наоборот.

Что же дальше? В такой ситуации прогнозы бессмысленны. Трамп подтверждает тезис о своей полной непредсказуемости. Далее следует очередная прописная истина: построить идеальный мир за один день невозможно. Даже если ты Дональд Трамп. А вот достичь обратного эффекта вполне вероятно.

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Дмитрий Дризе