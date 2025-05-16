Муниципальная управляющая компания Перми вновь осталась без директора

Директор ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие “Городское коммунальное тепловое хозяйство”» (ПМУП “ГКТХ”) Андрей Губин не проработал в должности и полгода и оставил пост. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 14 мая, говорится в сервисе СПАРК-Интерфакс. И. о. директора ООО назначена Диана Салахова.

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В мэрии Перми «Ъ-Прикамье» пояснили, что Андрей Губин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Выходец из ФСБ Андрей Губин трудоустроился в ГКТХ в начале декабря 2024 и стал третьим директором, руководившим ООО в 2024 году. Напомним, в 2024 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Людмилы Осинцевой, обвиняемой в получении взятки и многочисленных процессуальных действиях

ООО «ПМУП “ГКТХ”» зарегистрировано 5 февраля 2018 года, учредителем является одноименное муниципальное унитарное предприятие. Компания занимается управлением жилым фондом. Сейчас в обслуживании организации находится 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. В 2024 году находящая в кризисе компания ухудшила финпоказатели: выручка сократилась с 101 млн руб. до 99 млн руб, чистая прибыль – с 4 млн руб. до 980 тыс. руб.

В феврале господин Губин представил депутатам гордумы план по выводу предприятия из кризиса.. По его словам, в 2024 году работа компании столкнулась с трудностями. Дебиторская задолженность ООО ПМУП «ГКТХ» составила 95 млн руб., кредиторская — 40,7 млн руб. «В данный момент принимаются меры по стабилизации финансового положения: укрепление кадров, дальнейшее развитие компании»,— отмечал Андрей Губин.